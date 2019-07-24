Харьковская полиция зарегистрировала 59 уголовных производств, связанных с выборами

С начала избирательной кампании в полицию Харьковской области поступили 633 заявления о нарушениях закона "О выборах народных депутатов Украины".

"Из них (заявлений - ИФ) 466 - поступили в полицию с начала избирательной кампании и до 21 июля, 147 - непосредственно в день проведения выборов, 20 - в течение 22 и 23 июля. По 260 заявлениям во время проведения проверки нарушений законодательства не выявлено", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В основном сообщения касались проведения незаконной агитации, порчи бюллетеней, конфликтных ситуаций на участках, минирований избирательных участков и др.

По состоянию на 24 июля следственные подразделения ГУНП в Харьковской области зарегистрировали всего 59 уголовных производств. Из них 17 - по ст.157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя), 1 - по ст. 159-1 (нарушение порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации, агитации по всеукраинского или местного референдума), 12 - по ст.160 (подкуп избирателя, участника референдума).

Кроме того, 19 дел открыты по ст.296 (хулиганство), 1 - по ст. 185 (кража), 3 - по ст.158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня), 1 - по ст. 186 (грабеж), 2 - по ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности), 1 - по ст.356 (самоуправство), 1 - по ст.357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение), 1 - по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Из них в день выборов в Единый реестр досудебных расследований были внесены 8 сведений о событиях с признаками уголовных преступлений.

В настоящее время два производства, которые были открыты по ч. 3 ст. 157 и ч. 1 ст. 157 УК, закрыты на основании ч. 1 п. 2 ст. 284 УПК Украины. Одно производство, открытое по ч. 1 ст. 160 УК, передано по подследственности в территориальное управление ГБР в Полтаве.

В остальных 56 уголовных производствах в настоящее время досудебное расследование продолжается.