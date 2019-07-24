ЦИК продолжает принимать протоколы ОИК: в среду поступили документы из 14 одномандатных округов

Центральная избирательная комиссия продолжает принимать оригиналы протоколов окружных избирательных комиссий (ОИК) в общегосударственном округе в пределах одномандатного округа и в одномандатных округах на внеочередных выборах народных депутатов, состоявшихся 21 июля.

Как сообщили в ЦИК, во вторник комиссия приняла протоколы от ОИК 6 одномандатных избирательных округов.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в среду в ЦИК уже привезли документы ОИК 14 одномандатных округов.