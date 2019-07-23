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20:31 23.07.2019

Кандидат от "Голоса" Наталья Пипа побеждает в округе №115 во Львове – 100% протоколов

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Кандидат от "Голоса" Наталья Пипа побеждает в округе №115 во Львове – 100% протоколов

Кандидат от партии "Голоса" Наталья Пипа побеждает в округе №115 во Львове, согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии по результатам обработки 100% протоколов.

По данным ЦИК, Пипа набрала 30,01% голосов избирателей. На втором месте – кандидат от ВО "Свобода" Юрий Михальчишин (21,73%), на третьем – кандидат от "Европейской солидарности" Владимир Квурт, набравший 15,86%.

В минувшем созыве Верховной Рады округ представлял депутат Дмитрий Добродомов.

В округ №115 входит Сиховский и часть Лычаковского района Львова.

Теги: #голос #львовская_область
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