Выборы2019

Выборы

19:42 23.07.2019

В штабе "Слуги народа" фиксируют затягивание процесса внесения данных в электронную систему ЦИК в ряде округов

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В штабе "Слуги народа" фиксируют затягивание процесса внесения данных в электронную систему ЦИК в ряде округов

Окружные избирательные комиссии (ОИК) в нескольких округах часто объявляют технические перерывы в работе и применяют технологию "уточнений", тормозя таким образом процесс внесения данных протоколов в электронную систему Центральной избирательной комиссии, констатирует руководитель избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"По ряду округов мы пытаемся защитить результаты. Пока они ведутся в плоскости окружных избирательных комиссий. Почему так происходит? Мы проводили параллельный подсчет голосов, но по некоторым округам видим, как наши данные отличаются от данных ОИК. Именно поэтому есть основания полагать, что оппоненты применяют технологию "уточнения", которая на сегодняшний день является ключевой", - цитирует Корниенко пресс-служба "Слуги народа".

Он пояснил, что эта технология позволяет ОИК вносить уточнения в протоколы, что не только затягивает процесс подсчета голосов, но и может исказить результаты выборов по отдельным кандидатам.

"Сейчас мы пытаемся выявлять такие случаи и блокировать их. В противном случае мы будем оспаривать результаты выборов по отдельным округам в суде", - подчеркнул руководитель штаба.

По данным центрального штаба партии, нарушения в ОИК по приему протоколов происходят в 81-м округе (Запорожская обл.), 86-м и 89-м (Ивано-Франковская обл.), 119-м и 121-м (Львовская обл.), 148-м (Полтавская обл.), 206-м и 207-м округах (Черниговская обл.).

Теги: #оик #нарушения #выборы
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