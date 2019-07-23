Обработано 98% протоколов: "Слуга народа" - 43,14% голосов, "ОПЗЖ" - 13,03%, "Батькивщина" - 8,18%, "Евросолидарность" - 8,12%, "Голос" - 5,84%

В Верховную Раду по спискам, согласно результатам обработки 98,00% электронных протоколов, проходят партии: "Слуга народа" (43,14% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) - 13,03%, ВО "Батькивщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" - 8,12% и "Голос" - 5,84%.

Согласно электронному табло ЦИК, не преодолевают 5%-ный проходной барьер Радикальная партия (4,01%), "Сила и честь", которая набирает 3,82% голосов в целом по Украине, "Оппозиционный блок" (3,04%), партия "Украинская стратегия Гройсмана" – 2,39% голосов.

Партия Шария набрала 2,23%, ВО "Свобода" - 2,16%, "Гражданская позиция" - 1,05%.

Менее 1% набрали Партия зеленых (0,66%), партия "Объединение "Самопомич" (0,62%).