Выборы2019

Выборы

15:29 23.07.2019

В Покровске возле ОИК №50 началась акция протеста из-за нарушения при подсчете голосов на выборах в Раду – полиция

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В Покровске возле ОИК №50 началась акция протеста из-за нарушения при подсчете голосов на выборах в Раду – полиция

В г.Покровске Донецкой области возле окружной избирательной комиссии №50 началась акция протеста из-за выявления признаков нарушения избирательного процесса на выборах в Верховную Раду, работа ОИК №50 заблокирована.

Как сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, протестная акция продолжается с понедельника, 22 июля, вследствие чего избирательная комиссия №50 не работает.

"Наблюдатели на окружной избирательной комиссии №50 обнаружили признаки нарушений избирательного процесса, из-за чего у здания ОИК началась протестная акция. Протестующие установили палатки, а также начали сооружать шины", - сказано в сообщении.

Полиция обеспечивает безопасность на территории окружкома. На месте работают группы документирования и группы коммуникации, а также находится руководство областного главка и местной полиции.

По информации о нарушениях избирательного процесса начато досудебное расследование по ч.3 ст.157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права, повлиявшее на результаты выборов).

Продолжаются следственные действия.

Теги: #парламентские_выборы #протест #полиция
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