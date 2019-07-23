Полиция Черниговщины следит за порядком на трех ОИК, где до сих пор идет прием документов с УИК; ведет консультации с ЦИК и готова реагировать

Правоохранители Черниговской области следят за правопорядком на окружных избирательных комиссиях №206, №207 и №210, где до сих пор продолжается прием избирательной документации с участковых избирательных комиссий после прошедшого в воскресенье голосования на внеочередных выборах народных депутатов.

"На окружной избирательной комиссии №207 с центром в Корюковке по непонятным причинам продолжается затягивание приема документов с УИК. То же происходит и в черниговской ОИК №206. Туда постоянно вызывают полицию с жалобами на слабую работу комиссии", - сообщает во вторник днем сектор коммуникации полиции Черниговской области.

Также в полиции отмечают, что окружная избирательная комиссия №210 (центр в Прилуках) почти завершила прием протоколов, однако в ходе получения документов ее члены выявили нарушения и признали недействительным протокол голосования на одной из УИК города Бобровица. Полиция открыла уголовное производство по ч.4 статьи 158 УК - фальсификация избирательных документов или итогов голосования.

"Руководство Главного управления Национальной полиции в Черниговской области держит руку на пульсе и регулярно консультируется с ЦИК. В случае выявления правонарушений полиция Черниговщины будет реагировать мгновенно, ведь имеет достаточно сил и средств", - подчеркнули в главке.