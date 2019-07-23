Полиция вызывает на допрос двух бывших членов окружкома округа №94, где Дубинский побеждает Кононенко

В Киевской области сотрудники Обуховского отдела полиции вручили повестки на допрос на 25 июля двум бывшим членам областной избирательной комиссии на округе №94.

Как сообщает во вторник отдел коммуникации полиции в Киевской области, процессуальный документ полиция вручила экс-членам ОИКпосреди улицы накануне, 22 июля.

Они будут допрошены в рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.157 (препятствование осуществлению избирательного права).

"Эти лица, которые в свое время работали в окружной избирательной комиссии №94, в настоящее время в избирательном процессе участия не принимают", - проинформировали в полиции.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), на округе №94 при обработке на округе №94 при обработке 85,29% протоколов журналисты телеканала "1+1", кандидаты от партии "Слуга народа" Александр Дубинский набирает 40,81% голосов избирателей, значительно опережая действующего народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко", самовыдвиженца Игоря Кононенко, у которого 12% голосов. На третьем месте – кандидат от партии "Батькивщина" Лариса Ильенко, у которой 8,47%.