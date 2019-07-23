В ОПЗЖ предостерегают членов ОИК 49 на Донетчине от попыток фальсификации выборов

На 49 избирательном округе Донецкой области отдельными членами Окружной избирательной комиссии продолжаются попытки фальсификации результатов народного волеизъявления вследствие чего с процессом подсчета голосов сложилась критическая ситуация, заявляют в партии "Оппозиционная платформа – за жизнь".

"Вопреки действующему законодательству Украины члены комиссии блокируют процедуру установления итогов голосования. Под разными надуманными предлогами члены комиссии принимают решения о полном пересчете голосов на более чем 20-ти избирательных комиссиях, пытаются помешать работе наблюдателей, журналистов и доверенных лиц кандидатов, осуществляют попытки утаить подсчет голосов путем смены помещения для такого подсчета", - говорится в обнародованном во вторник заявлении партии.

В связи с этим политсила обращается к председателю Окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №49, - заместителю председателя комиссии, секретарю комиссии и членам ОИК с требованием в полном соответствии с законами Украины разблокировать процесс установления итогов голосования и открыто и честно выполнить свою обязанность перед избирателями.

"Не выполняйте преступные распоряжения заказчиков фальсификаций, которые с треском проиграли выборы и уже признали свое поражение, не идите на нарушения законодательства. Политические дельцы спрячутся, а отвечать перед законом придется вам лично!", - призвали в ОПЗЖ.

В партии добавили, что победители уже обратились в правоохранительные органы.

"Сейчас именно к этому округу приковано внимание всех телевизионных каналов, за ситуацией выехали следить наблюдатели от ОБСЕ и других международных организаций (которые будут следить за объявленным вами повторным подсчетом). Абсолютно все ваши действия с избирательной документацией и показания зафиксированы на видео. Выполните свою обязанность согласно закону и не пытайтесь своими действиями исказить выбор десятков тысяч украинских граждан!", - подчеркнули в партии "Оппозиционная платформа – за жизнь".