Глава облсовета Чернов, Д.Добкин и Писаренко проиграли выборы в Раду на мажоритарных округах в Харьковской области

В Харьковской области на внеочередных выборах в Верховную Раду еще на 5 мажоритарных округах победили выдвиженцы партии "Слуга народа", обойдя более известных кандидатов.

Согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК), после обработки 100% электронных протоколов в мажоритарном округе №168 (Шевченковский район г.Харькова) предприниматель, депутат горсовета Мария Мезенцева, баллотировавшаяся от партии "Слуга народа" со значительным отрывом опередила действующего нардепа Валерия Писаренко, баллотировавшегося как самовыдвиженец. Мезенцева получила 41,51% (30377) голосов, Писаренко - 23,74% (17370) голосов.

В округе №169 (Киевский и часть Московского района г.Харькова) победил блогер, выдвигавшийся от "Слуги народа" Александр Куницкий, набрав 47,99% (34 908) голосов. Он с троекратным преимуществом обошел двух действующих депутатов: самовыдвиженца Александра Грановского, за которого отдали голоса 15,88% избирателей (11557 человек) и самовыдвиженца Александра Кирша, получившего 15,01% (10 919) голосов.

В мажоритарном округе №178 (Балаклейский, Барвенковский, Близнюковский и Первомайский районы Харьковской области, а также г.Первомайский) выдвиженец "Слуги народа", глава Балаклейского райсовета Александр Литвинов незначительно опередил самовыдвиженца, научного сотрудника Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Бокариуса Анатолия Русецкого. Литвинова поддержали 31,59% (20704 человека), Русецкого - 29,58% (19383 человека). Нынешний депутат от этого округа, баллотировавшийся от партии "Оппозиционный блок" Дмитрий Добкин показал третий результат с 16,20% голосов (10615 человек).

На округе №179 (Зачепиловский, Кегичевсикй, Красноградский, Лозовской и Сахновщинский районы области, а также г.Лозовая) адвокат, выдвинутый партией "Слуга народа" Алексей Кучер с почти троекратным преимуществом опередил главу Харьковского областного совета Сергея Чернова, баллотировавшегося от "Оппозиционного блока" (Кучер - 50,41% (35606 человек), Чернов – 17,47% (12342 человек).

Нынешний нардеп от округа, самовыдвиженец Анатолий Гиршфельд занял третье место с 11,25% (7 946) голосов.

В округе №180 (Богодуховский, Валковский, Золочевский, Коломацкий, Краснокутский, Нововодолажский районы и часть Харьковского района области) выиграл директор, ООО "Ярко Инвест", кандидат от "Слуги народа" Алексей Красов, набрав 43,67% (27862) голосов. На втором месте – действующий депутат, самовыдвиженец Александр Беловол, получивший 32,07% (20461) голосов.

По состоянию на 11:00 вторника ЦИК обработала 100% протоколов голосования на внеочередных выборах народных депутатов на 12 из 14 одномандатных округов Харькова и области. Везде, за исключением 176 округа, победили кандидаты от "Слуги народа", опередившие в том числе и нынешних народных депутатов. На 176 округе лучший результат показал парламентарий, баллотировавшийся от "Оппоблока", Дмитрий Шенцев.