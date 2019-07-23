Выборы2019

Выборы

13:07 23.07.2019

Обработано 95,01% протоколов: "Слуга народа" - 43,13% голосов, "ОПЗЖ" - 13,06%, "Батькивщина" - 8,18%, "Евросолидарность" - 8,12%, "Голос" - 5,84%

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Обработано 95,01% протоколов: "Слуга народа" - 43,13% голосов, "ОПЗЖ" - 13,06%, "Батькивщина" - 8,18%, "Евросолидарность" - 8,12%, "Голос" - 5,84%

В Верховную Раду, согласно результатам обработки 95,01% электронных протоколов, проходят партии: "Слуга народа" (43,13% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) - 13,06%, ВО "Батькивщина" – 8,18%, "Евросолидарность" - 8,12% и "Голос" - 5,84%.

Согласно данным на сайте ЦИК, пока не преодолевают 5%-й барьер в парламент Радикальная партия - 4,01%, "Сила и честь", которая набирает 3,8% голосов в целом по Украине, "Оппозиционный блок" - 3,06%, Партия "Украинская стратегия Гройсмана" – 2,36% голосов.

Партия Шария - набрала 2,24%, ВО "Свобода" 2,16%, "Гражданская позиция" - 1,05%.

Менее 1% набрали: Партия зеленых - 0,65%, партия "Объединение "Самопомич" - 0,62%.

Теги: #парламентские_выборы #цик
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