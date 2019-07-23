Выборы2019

Выборы

12:17 23.07.2019

Наблюдатели ENEMO позитивно оценили процесс голосования и подсчета голосов на выборах в Раду

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Наблюдатели ENEMO позитивно оценили процесс голосования и подсчета голосов на выборах в Раду

Наблюдатели Международной миссии по наблюдению за досрочными парламентскими выборами в Украине Европейской сети организаций по наблюдению за выборами ENEMO позитивно оценили процесс голосования, а также подсчета голосов и передачу протоколов.

"Общая оценка процесса голосования была позитивной почти на всех участках, на которых были наблюдатели ENEMO", - говорится в отчете миссии, распространенном на пресс-конференции во вторник в Киеве.

Также наблюдатели отметили, что участки закрылись вовремя.

"Почти на всех наблюдаемых участках процедура подсчета голосов была выполнена надлежащим образом. Передача материалов осуществлялась упорядоченно и с соблюдением всех процедур", - проинформировали в миссии.

Голосование на внеочередных парламентских выборах в Украине состоялось в воскресенье, 21 июля.

Теги: #парламентские_выборы
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