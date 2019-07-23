ЦИК начала принимать оригиналы протоколов с результатами голосования в одномандатных округах

Центральная избирательная комиссия начала принимать у окружных избирательных комиссий оригиналы протоколов с результатами голосования на внеочередных парламентских выборах в одномандатных округах.

Как передает во вторник корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", первым передал оригиналы протоколов 45-й одномандатный округ.

"Обращаю ваше внимание, что к нам прибыли, в том числе, несколько окружных избирательных комиссий и начинаем с окружной избирательной комиссии - 45-й одномандатный избирательный округ, Донецкая область", - сказала глава ЦИК Татьяна Слипачук, открывая заседание ЦИК во вторник.