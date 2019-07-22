Выборы2019

Выборы

21:11 22.07.2019

Оппозиционная платформа - за жизнь: На Донбассе ОИК искусственно задерживают оглашение результатов выборов

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Оппозиционная платформа - за жизнь: На Донбассе ОИК искусственно задерживают оглашение результатов выборов

В Донецкой области продолжаются попытки сорвать работу окружных избирательных комиссий и сфальсифицировать результаты народного волеизъявления. Об этом заявляет "Оппозиционная платформа - за жизнь".

«Несмотря на притворные заявления Бориса Колесникова о признании поражения в 49 избирательном округе (г. Дружковка), блокирование работы окружной избирательной комиссии продолжается. Специально, под различными предлогами, члены комиссии затягивают установление результатов голосования, выдумывая искусственные поводы для полного пересчета голосов уже с 12 участковых избирательных комиссий, и их количество растет», - отметили представители партии.

По их словам, ОИК пытается остановить свою работу на неопределенное время, с тем, чтобы в конце концов сорвать процесс подсчета голосов.

«Цель остается прежней — не допустить установления результатов выборов, на которых уверенно с перевесом в более чем 3000 голосов побеждает представитель "Оппозиционной платформы - за жизнь" Валерий Гнатенко», - говорится в заявлении.

Представители партии подчеркивают, что это не единичный случай.

«По этой же схеме действуют нарушители закона в 59 избирательном округе (г. Марьинка), где члены окружкома также саботируют процесс подсчета голосов с явной целью сорвать установление итогов голосования. Тем самым предпринимаются попытки сфальсифицировать выборы и не допустить победы кандидата от нашей партии Владимира Мороза, который уверенно обходит конкурентов с перевесом в 5 500 голосов», - отметили ппозиционеры.

Представители "Оппозиционной платформы - за жизнь" требуют от руководства Оппозиционного блока прекратить грязные политические игры.

«Не заставляйте своих представителей в окружкомах совершать уголовно наказуемые деяния. Разблокируйте процесс подсчета голосов и прекратите мстить избирателям за свой проигрыш. Люди вам этого не забудут», - обратились они к оппонентам.

Также политики призвали ответственных зафиксировать нарушения.

«Мы обращаемся к Центральной избирательной комиссии, представителям правоохранительных органов с требованием разблокировать подсчет голосов и прекратить нарушение избирательного законодательства. Мы обращаемся к международным наблюдателям с призывом прислать своих представителей в 49 и 59 избирательные округа, чтобы зафиксировать нарушения», - говорится в заявлении.

Такие нарушения, по мнению оппозиционеров, - атака на украинскую демократию.

«Ситуация в избирательных округах Донецкой области — это уже не политическая борьба. Это посягательство на конституционное право людей свободно избирать своих представителей. Это атака на украинскую демократию. "Оппозиционная платформа - за жизнь" полна решимости отстоять право людей на свободный и независимый выбор. Мы не допустим посягательств на выбор граждан и не дадим украсть победу у наших кандидатов. Все виновные в срыве выборов понесут заслуженное наказание», - резюмировали в партии.

Теги: #парламентские_выборы #опзж
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