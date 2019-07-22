Выборы2019

Выборы

21:44 22.07.2019

В Одесской области глава облсовета Урбанский побеждает на выборах в Раду по округу №143, а экс-министр Червоненко проигрывает по округу №134

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В Одесской области глава облсовета Урбанский побеждает на выборах в Раду по округу №143, а экс-министр Червоненко проигрывает по округу №134

В Одесской области глава областного совета Анатолий Урбанский побеждает на выборах в Верховную Раду по мажоритарному округу №143, а бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко проигрывает по округу №134.

Согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии, после обработки 100% электронных протоколов в одномандатном округе №143 побеждает действующий глава Одесского облсовета, самовыдвиженец Анатолий Урбанский, за которого отдали свои голоса 56,95% избирателей. На втором месте кандидат от партии "Слуга народа" Виктор Куртев (28,27%), на третьем – выдвиженец от ВО "Батькивщина" Алла Стоянова (6,56%).

В мажоритарном округе №134 по результатам обработки 100% протоколов на парламентских выборах победил кандидат от партии "Слуга народа" Олег Колев (34,75%). На втором месте самовыдвиженец, экс-министр Евгений Червоненко (16,85%). На третьем месте – народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", самовыдвиженец Геннадий Чекита (8,52%).

Теги: #одесская_область #урбанский #выборы
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