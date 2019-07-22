Представитель "Слуги народа" Камельчук победил на выборах в Раду на округе №124 во Львовской области

Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук победил на выборах в Верховную Раду в мажоритарном округе №124 во Львовской области.

Согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии, после обработки 100% электронных протоколов 39-летний предприниматель из г.Червонограда Камельчук набрал 16,08% голосов.

На втором месте – кандидат от ВО "Свобода" Оксана Береза (13,79%), на третьем месте – кандидат от ВО "Батькивщина" Юлия Мороз – 11,06%.

В минувшем созыве Верховной Рады Украины округ №124 представлял народный депутата Олег Мусий. По результатам текущих парламентских выборов Мусий набрал 9,55% голосов и занял шестое место.

В округ №124 входит Сокальский и часть Каменка-Бугского районов Львовской области.