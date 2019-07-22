Линкявичус: Литва продолжит оказывать поддержку суверенитету, территориальной целостности и реформам в Украине

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус отметил позитивную общую оценку БДИПЧ ОБСЕ прошедших внеочередных парламентских выборов в Украине и заверил, что его страна продолжит оказывать суверенитету, территориальной целостности и реформам в Украине.

"Выборы в Украине: конкурентная кампания, соблюдение основных прав и свобод, согласно общей оценке БДИПЧ ОБСЕ. Литва продолжит оказывать неизменную поддержку суверенитету, территориальной целостности и реформам в Украине", - написал Линкявичус в своем аккаунте в Твиттер в понедельник вечером.