Послы G7 в Украине приветствуют проведение выборов в Раду на конкурентной основе с соблюдением основных прав и свобод

Послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине приветствовали проведение на конкурентной основе с соблюдением основных прав и свобод внеочередных парламентских выборов в стране.

"Послы G7 приветствуют проведение парламентских выборов в Украине, которые состоялись на конкурентной основе с соблюдением основных прав и свобод. Мы поздравляем ЦИК с проведенной работой. Мы ожидаем рекомендации БДИПЧ и поощряем к рассмотрению путей их внедрения", - говорится в заявлении, обнародованном в понедельник в аккаунте послов G7 в Украине в соцсети Твиттер.

"Большая семерка" объединяет Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию.