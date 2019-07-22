Балога с малым перевесом выиграл у кандидата от "Слуги народа" на выборах в Раду по округу №69 в Закарпатской области

В Закарпатской области на мажоритарном округе №69 действующий внефракционный нардеп Виктор Балога выигрывает выборы в Верховную Раду у выдвиженца от партии "Слуга народа" Эдгара Токаря.

Согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии, после обработки 100% электронных протоколов Балога, которого выдвинула партия "Единый центр", набирает 35,81% голосов избирателей, а его ближайший соперник от "Слуги народа" Токар – 34,47%.

На третьем месте – самовыдвиженец Микловш Товт, за которого отдали голоса 11,7% избирателей.