Фриланд поздравила украинцев прошедшими выборами Рады

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд поздравила украинцев с проведением накануне внеочередных парламентских выборов в Украине и поблагодарила команду канадских наблюдателей за проделанную работу.

"Канада поздравляет народ Украины с осуществлением его демократических прав на вчерашних парламентских выборах. Спасибо Ллойду Эксуорси и всем канадским наблюдателям за выборами, которые поддержали прозрачность и подотчетность в демократическом процессе", - написала Фриланд в своем аккаунте в Твиттер в понедельник.