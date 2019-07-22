Выборы2019

Выборы

18:47 22.07.2019

Фриланд поздравила украинцев прошедшими выборами Рады

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Фриланд поздравила украинцев прошедшими выборами Рады

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд поздравила украинцев с проведением накануне внеочередных парламентских выборов в Украине и поблагодарила команду канадских наблюдателей за проделанную работу.

"Канада поздравляет народ Украины с осуществлением его демократических прав на вчерашних парламентских выборах. Спасибо Ллойду Эксуорси и всем канадским наблюдателям за выборами, которые поддержали прозрачность и подотчетность в демократическом процессе", - написала Фриланд в своем аккаунте в Твиттер в понедельник.

Теги: #парламентские_выборы #канада #фриланд
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