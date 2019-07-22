Представители немецкой ХДС поздравили Зеленского и "Слугу народа" с победой на выборах в Раду, заверили в дальнейшей поддержке ФРГ Украины - посол

Председатель немецкой партии "Христианско-демократический союз" Аннегрет Крамп-Карренбауэр поздравила президента Украины Владимира Зеленского с победой его партии "Слуга народа" на внеочередных парламентских выборах в Украине, отметив, что он теперь обладает сильным мандатом для внедрения декларируемых им реформ.

"Председатель ХДС Анненрет Крамп-Карренбауэр поздравила президента Владимира Зеленского с победой на парламентских выборах: "Новый президент обладает теперь сильным мандатом для внедрения амбициозной программы реформ", - написал в понедельник в своем аккаунте в Твиттер посол Украины в Германии Андрей Мельник.

По информации украинского дипломата, поздравил президента Украины и его партию с убедительной победой на выборах и председатель Комитета Бундестага по вопросам ЕС Гюнтер Крихбаум (ХДС).

"Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину в приближении к стандартам ЕС и предоставлять ей дружескую помощь", - цитирует Крихбаума посол Мельник.