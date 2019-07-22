В посольстве США приветствовали усилия властей и правоохранителей Украины по обеспечению гражданам безопасного волеизъявления на выборах в Раду

В посольстве США в Украине приветствовали усилия властей и правоохранительных органов Украины по обеспечению безопасного осуществления своих демократических прав граждан Украины в ходе внеочередных парламентских выборов, прошедших 21 июля.

"Мы приветствуем первичную оценку Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) выборов в Верховную Раду и поздравляем украинский народ с избирательным процессом, прошедшим с уважением к основным свободам", - говорится в сообщении, обнародованном на странице посольства США в Украине в соцсети Фейсбук в понедельник.

Американские дипломаты также приветствовали усилия украинских властей и правоохранительных органов по обеспечению украинцев возможностью безопасного осуществления своих демократических прав.