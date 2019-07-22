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Выборы

17:41 22.07.2019

Международные рынки позитивно отреагировали на результаты выборов в Раду – участники рынка

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Международные рынки позитивно отреагировали на результаты выборов в Раду – участники рынка

Международные рынки позитивно отреагировали на результаты внеочередных выборов в Верховную Раду: еврооблигации выросли на 1 процентный пункт (п.п.), варранты – на 2 п.п., уже до 77,5% от номинала, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" специалист инвесткомпании Dragon Capital по продаже долговых ценных бумаг Сергей Фурса.

"Международные рынки реагируют положительно, все еврооблигации растут в цене. Наибольший рост показали ВВП-варранты, которые выросли на 3,3% до исторического максимума - похоже, что ожидания экономического роста и ожидания по гривне среди иностранцев возросли", – подтверждает руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий.

По его словам, западным инвесторам нравится идея консолидации власти в одних руках: как минимум, это означает конец политической нестабильности, а также дает шанс на быстрые прозападные реформы. Аналитик добавил, что иностранцев не очень пугает риск узурпации власти: для западных стран ситуация, когда одна политическая сила формирует правительство, выглядит знакомой и приемлемой.

"Рынки ожидают, что теперь Украина сможет ускорить структурные реформы и активизирует сотрудничество с МВФ. Инвесторы позитивно восприняли информацию о возможности формирования в Украине технократического правительства", – комментирует ситуацию Фурса из Dragon Capital.

Отвечая на вопрос о динамике рынков до начала работы новой Рады, он назвал основным фактором формирование правительства и предположил, что слухи будут играть ключевую роль, прежде всего, относительно фигуры премьер-министра.

"Для рынка важна фигура премьер-министра и министров, а также шаги в рамках сотрудничества с МВФ", – подчеркнул Фурса.

По его мнению, подход к формированию правительства прояснит ситуацию, будет ли Офис нового президента ориентирован на ускорение реформ или на выполнение популистских обещаний.

Комментируя по просьбе агентства такие новости, как уголовное производство и обыски в "ArcelorMittal Кривой Рог", обыск в инвестгруппе ICU или законопроект о люстрации, предполагающий смену руководства Нацбанка Украины, специалист Dragon Capital указал: они негативны для рынков, но сейчас рынки склонны игнорировать негативные сигналы и фокусироваться на позитиве.

"Очевидно, лицо премьер-министра - это то, на что будут обращать внимание иностранцы в первую очередь. Ситуация вокруг ПриватБанка также будет определяющей для дальнейшего инвестклимата и отношений Украины с международными донорами", – сказал агентству Паращий.

Теги: #парламентские_выборы #международные #рынки
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