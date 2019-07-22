Выдвиженец "Слуги народа" Здебский с минимальным отрывом победил нардепа Мисика в Харькове

Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов голосования на внеочередных выборах народных депутатов на округе №172 (часть Индустриального и Московского районов Харькова), с минимальным отрывом выиграл выдвиженец партии "Слуга народа" Юрий Здебский.

За него проголосовали 43,61% избирателей, принявших участие в выборах (30 888 человек). Его ближайший конкурент, народный депутат по этому округу, баллотировавшийся как самовыдвиженец, Владимир Мисик отстал от него меньше чем на 0,5% (308 голосов). Его поддержали 43,17% избирателей (30 580 человек).

Как сообщалось ранее, по результатам обработки 100% протоколов еще в трех округах в Харькове и области победили выдвиженцы Слуги народа.