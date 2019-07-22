ЦИК обработал три четверти протоколов

В Верховную Раду, согласно результатам обработки 75,22% электронных протоколов, проходят партии "Слуга народа" (42,76% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) – 13,0%, "Евросолидарность" – 8,36%, ВО "Батькивщина" – 8,07%, "Голос" – 6,14%.

Согласно данным на сайте ЦИК, пока не преодолевают 5%-й барьер в парламент партия Радикальная партия – 3,85%, "Сила и честь", которая набирает 3,77% голосов в целом по Украине, "Оппозиционный блок" – 3,2%, Партия Шария – 2,31% голосов.

ВО "Свобода" – 2,24%, партия "Украинская стратегия Гройсмана" набирает 2,24%, "Гражданская позиция" – 1,07%.

Менее 1% набрали: партия "Объединение "Самопомич" – 0,66%, Партия зеленых – 0,64%