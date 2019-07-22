Особенностью нынешней парламентской кампании в Украине стало "клонирование" политических брендов кандидатами – международные наблюдатели

"Клонирование" политических брендов участниками избирательной гонки стало одной из особенностей последней парламентской кампании в Украине, отмечают в Миссии международных наблюдателей.

"Присвоение бренда одной из партий несколькими кандидатами, которые баллотировались путем самовыдвижения, было одним из главных особенностей этих выборов, которое получило название "клонирование", - говорится в отчёте Миссии международных наблюдателей, обнародованном на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

В отчёте подчеркивается, что "широкомасштабная практика скупки голосов могла повлиять на выбор при голосовании, а злоупотребление служебным положением не обеспечило равных возможностей для участников гонки".