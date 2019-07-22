В округе №121 кандидат от "Евросолидарности" поздравил конкурента от "Слуги народа" с победой

Кандидат в народные депутаты от партии "Европейская солидарность" в округе №121 (города Борислав, Дрогобыч, Трускавец, Дрогобычский район Львовской области) Михаил Задорожный признал поражение и поздравил конкурента от партии "Слуга народа" с победой.

"Уважаемые избиратели 121-го округа! Благодарю тех, кто отдал свой голос за меня и ЕС. Поздравляю Ореста Саламаху с победой", написал Задорожный на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

По данным сайта Центральной избирательной комиссии, в округе №121 обработано 69,23% протоколов и кандидат от партии "Слуга народа" Орест Саламаха набирает 19,38% голосов, а Михаил Задорожный – 16,97%. Всего в указанном округе баллотировался 21 кандидат.