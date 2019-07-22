В БДИПЧ ОБСЕ отметили проблемы с непредвзятостью СМИ в ходе прошедшей кампании на выборах в Раду

Глава миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами Альберт Йонссон (Albert Jonsson) отмечает наличие проблем с непредвзятостью средств массовой информации в ходе избирательной кампании на внеочередных выборах в Верховную Раду, прошедших в воскресенье.

"Результаты мониторинга СМИ показали, что были недостатки с непредвзятым освещением", - сказал Йонссон на пресс-конференции наблюдателей в Киеве в понедельник.

"Основная характеристика медиа - они сконцентрированы в руках собственников.... Мониторинг показал постоянные нарушения, когда речь идет о неупрежденном освещении... Государственные вещатели не очень конкурентоспособны", - добавил глава миссии.