Голови делегацій ПА НАТО і ПА ОБСЄ задоволені роботою ЦВК на позачергових виборах до ВР

Голова делегації Парламентської асамблеї НАТО Маделен Мун (Madeleine Moon) заявила про високу оцінку роботи Центральної виборчої комісії на виборах до Верховної Ради, але відзначила наявність низки недоліків під час голосування в мажоритарних округах.

"Ми побачили спокійний виборчий процес. Ми високо оцінюємо роботу ЦВК", - сказала Мун на прес-конференції спостерігачів у Києві у понеділок.

"Ці вибори, звісно, мали недоліки. Особливо коли ми говоримо про одномандатні округи", - додала вона.

При цьому Мун наголосила, що новообрані депутати матимуть працювати над удосконаленням виборчого законодавства.

У свою чергу голова делегації Парламентської асамблеї ОБСЄ Серен Моборн (Sereine Mauborgne) зазначила: "Прекрасна робота і відданість ЦВК, щоб підготувати вибори, незважаючи на такі стислі терміни на підготовку, а також низку регуляторних питань. ЦВК змогла витримати всі дедлайни".