Заместитель мэра Мерефы Харьковской области выиграл выборы в мажоритарном округе у бывшей жены Мураева

Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов голосования на внеочередных выборах народных депутатов по 181 мажоритарному округу, в который входят Змиевский и часть Харьковского района Харьковской области.

Выборы по округу уверенно выиграл заместитель городского головы Мерефы, беспартийный Дмитрий Микиша, баллотировавшийся от партии "Слуга народа". За него отдали голоса 38,05% избирателей, пришедших на участки (27 тыс 212 человек).

Второе место со значительным отрывом от победителя заняла директор ООО "Спецмонтаж", депутат Харьковского облсовета, экс-супруга нардепа Евгения Мураева (первого номера в списке партии "Оппозиционный блок") Валерия Мураева. Она член партии "Наши", но на выборы шла как самовыдвиженка. Ее поддержали 23,01% избирателей (16 тыс 456 человек).