Выборы2019

Выборы

14:59 22.07.2019

Во всех округах 20 из 24 областей Украины большинство избирателей поддержали по спискам "Слугу народа", еще в двух - ОПЗЖ

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Во всех округах 20 из 24 областей Украины большинство избирателей поддержали по спискам "Слугу народа", еще в двух - ОПЗЖ

Большинство избирателей на всех округах 20 из 24 областей Украины поддержали на внеочередных выборах в парламент в многомандатном избирательном округе партию "Слугу народа".

Как сообщается на сайте ЦИК, таковы результаты обработки 62,48% протоколов.

Речь о Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях, а также г.Киеве.

В то же время, большинство избирателей на всех округах Донецкой и Луганской областей поддержали партию "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Во Львовской области на 8 из 12 округов большинство избирателей поддержало партию "Слуга народа", на трех – партию "Голос", еще на одном – "Европейскую солидарность". В Одесской области на 10 из 11 округов большинство поддержали партию "Слуга народа", еще на одном - партию "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Теги: #парламентские_выборы #опзж #слуга_народа
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