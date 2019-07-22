Берлин ждет окончательных результатов выборов в Украине - правительство ФРГ

В Берлине ожидают окончательных результатов украинских выборов и рассчитывают, что новое правительство Украины вскоре приступит к работе, сообщила журналистам официальный представитель кабинета министров ФРГ Ульрике Деммер.

"Кабинет министров рассчитывает, что правительство вскоре начнет работу и будет реализовывать планы реформ",- сказала Деммер.

Она уточнила, что немецкое правительство пока воздерживается от комментариев, потому что окончательных результатов подсчета голосов, как и отчета наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ, пока нет. Деммер указала, что Берлин будет и дальше поддерживать Украину.