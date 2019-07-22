Выборы2019

Выборы

12:51 22.07.2019

Выборы в Раду прошли в надлежащем порядке, в отдельных случаях были нарушения – миссия КАНАДЕМ

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Выборы в Раду прошли в надлежащем порядке, в отдельных случаях были нарушения – миссия КАНАДЕМ

Голосование на внеочередных парламентских выборах в Украине прошло в надлежащем порядке, хотя в отдельных случаях были нарушения, отмечается в предварительном отчете миссии КАНАДЕМ 2019.

"Парламентские выборы в целом отвечали международным стандартам", - сказал почетный глава миссии КАНАДЕМ 2019 Ллойд Аксуорти на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

По его словам, выборы соответствовали "всем требованиям, которые выдвигаются к выборам", все избирательные процедуры "были честными и надлежащими".

Теги: #миссия #канада #выборы
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