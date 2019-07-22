Выборы2019

Выборы

12:17 22.07.2019

Fitch подтвердило рейтинг Одессы "B-" со стабильным прогнозом

1 мин читать

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Одессы в иностранной и национальной валюте на уровне "B-" со стабильным прогнозом.

"Подтверждение отражает неизменное мнение Fitch о том, что город ограничен суверенным рейтингом Украины ("B-"/"Стабильный")", – указано в сообщении агентства в понедельник.

Согласно ему, Fitch также оценивает кредитоспособность города на самостоятельной основе на уровне "bb-", основываясь на сочетании риск-профиля "уязвимый уровень" и оценки устойчивости к долговой нагрузке "ааа".

Теги: #рейтинг #fitch #одесса
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:40 20.07.2019
Гран-при Одесского кинофестиваля получили сразу два фильма

Гран-при Одесского кинофестиваля получили сразу два фильма

15:21 20.07.2019
Катрин Денев в Одессе представила фильм "Прощание с ночью"

Катрин Денев в Одессе представила фильм "Прощание с ночью"

15:13 20.07.2019
FIPRESCI определило первых лауреатов Одесского кинофестиваля

FIPRESCI определило первых лауреатов Одесского кинофестиваля

14:09 20.07.2019
FIPRESCI определило первых лауреатов Одесского кинофестиваля

FIPRESCI определило первых лауреатов Одесского кинофестиваля

12:34 19.07.2019
АМПУ и Одесский горсовет создали рабочую группу по обустройству альтернативного въезда в Одесский морпорт

АМПУ и Одесский горсовет создали рабочую группу по обустройству альтернативного въезда в Одесский морпорт

11:43 19.07.2019
В Одессе задержан и арестован иностранец, организовавший разбойное нападение и убийство экс-мэра Тирасполя

В Одессе задержан и арестован иностранец, организовавший разбойное нападение и убийство экс-мэра Тирасполя

12:20 18.07.2019
Более половины украинцев за решение конфликта на Донбассе путем возвращения неподконтрольных территорий в состав Украины - опрос КМИС

Более половины украинцев за решение конфликта на Донбассе путем возвращения неподконтрольных территорий в состав Украины - опрос КМИС

11:49 18.07.2019
Более половины украинцев довольны деятельностью президента Зеленского, работой Рады недовольны более 80% – опрос "Рейтинга"

Более половины украинцев довольны деятельностью президента Зеленского, работой Рады недовольны более 80% – опрос "Рейтинга"

10:59 18.07.2019
Семь партий могут пройти в Раду, лидируют "Слуга народа" и ОПЗЖ – опрос "Рейтинга"

Семь партий могут пройти в Раду, лидируют "Слуга народа" и ОПЗЖ – опрос "Рейтинга"

15:40 13.07.2019
Зеленский указал на проблему с падением доходов Одесского порта и контрабандой

Зеленский указал на проблему с падением доходов Одесского порта и контрабандой

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В ЦИК поступили 50,01% электронных протоколов

Внеочередные выборы в парламент Украины состоялись – глава ЦИК

"Евросолидарность" победила на зарубежном избирательном округе, набрав 29,55% голосов, у "Слуги народа" 28,13% - 100% протоколов

Кандидаты от "Слуги народа" сохраняют лидерство в большинстве округов Харьковщины - ЦИК

43,36% электронных протоколов: "Слуга народа" - 42,31%, ОПЗЖ – 12,79, Евросолидарность – 8,7, Батькивщина – 8,08, "Голос" – 6,39%

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине немного похолодает

Справочный курс гривни укрепился до 25,64 грн/$1

Гройсман подписал распоряжение о назначении набсовета в "Укргидроэнерго"

Юридических оснований для досрочных местных выборов нет, заявляют в сети "Опора"

Вице-премьер Кириленко: Однопартийность - это всегда соблазн узурпации власти

Нардеп Давиденко побеждает в мажоритарном округе в Черниговской области – ЦИК

Разумков: сегодня можно говорить о консолидации, а не узурпации власти

В Луганской области нардеп Шахов лидирует на своем округе, Москаль в Раду не проходит

"Опора" после полудня обнародует результаты параллельного подсчета голосов на выборах в Раду

Незначительные нарушения на выборах в Раду не повлияли на ход голосования и подсчет голосов - "Опора"

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА