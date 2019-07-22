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12:14 22.07.2019

Вице-премьер Кириленко: Однопартийность - это всегда соблазн узурпации власти

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Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко считает, что в условиях однопартийного большинства в парламенте в коалиционном соглашении должна быть отражена официальная позиция партии "Слуга народа" по всем резонансным вопросам.

"В условиях однопартийного доминирования особенно важным является текст коалиционного соглашения. Именно там должна быть отражена (или не отражена) официальная позиция партии "СН" ("Слуга народа") по всем резонансным вопросам", - написал Кириленко в Твиттере в понедельник.

В то же время он считает, что однопартийность - это всегда "соблазн узурпации, когда коалиционное соглашение становится пустой бумажкой".

Теги: #кириленко #однопартийность #рада
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