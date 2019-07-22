Нардеп Давиденко побеждает в мажоритарном округе в Черниговской области – ЦИК

В Черниговской области на внеочередных выборах в Верховную Раду в мажоритарных округах лидируют самовыдвиженцы и представители партии "Слуга народа", действующий народный депутат Валерий Давиденко выигрывает в своем округе, по результатам обработки 18% и более электронных протоколов.

Согласно результатам на сайте ЦИК, в округе №205 после обработки 41,46% протоколов лидирует Олег Семинский (партия "Слуга народа") - 34,23%, самовыдвиженец Валерий Кулич получил 20,12%, Юрий Власенко (ВО "Батькивщина") - 17,08%.

В округе №206 по итогам обработки 22,41% протоколов Антон Поляков (партия "Слуга народа") набрал 32,77%, самовыдвиженец, действующий народный депутат Максим Микитась (группа "Воля народа") – 21,38%, Александр Ларченко от Радикальной партии Олега Ляшко – 7,34%.

В округе №207 результаты обработки 26,69% протоколов свидетельствуют о лидерстве самовыдвиженца Игоря Рыбакова (34,13%). Самовыдвиженец Анатолий Евлахов, 1981 года рождения, получил 18,87%, близки значения у Максима Зуева (партия "Слуга народа") – 18,23%.

В округе №208 по итогам обработки 47,50% протоколов уверенное лидерство у нынешнего нардепа (фракция "Блок Петра Порошенко"), самовыдвиженца Валерия Давиденко - 40,34%, Антон Панченко (партия "Слуга народа") получил 16,98%, Константин Бровченко (ВО "Батькивщина") – 14,06%.

В округе №209 после обработки 54,16% протоколов лидерство у Анатолия Гунько (ВО "Батькивщина") - 31,07%, самовыдвиженец и нардеп Александр Кодола получил 26,60%, Валерий Зуб (партия "Слуга народа") - 24,81%.

В округе №210 по итогам обработки 18,51% протоколов больше всего голосов набрал самовыдвиженец Сергей Коровченко (21,92%), у Дмитрия Пахомова (партия "Слуга народа") 17,18%.