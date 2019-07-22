"Опора" после полудня обнародует результаты параллельного подсчета голосов на выборах в Раду

Гражданская сеть "Опора" намерена в 14:00 22 июля обнародовать данные параллельного подсчета голосов на внеочередных выборах в Верховную Раду, сообщила председатель правления сети Ольга Айвазовская.

"В ближайшее время – мы надеемся, что ориентировочно в два часа – мы обнародуем результаты параллельного голосования гражданской сети "Опора" по пропорциональной составляющей. К сожалению, сейчас мы это сделать не можем, так как в некоторых регионах подсчет до сих пор продолжается или протоколы возвращаются на уточнение", - сказала Айвазовская на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Согласно анонсу пресс-конференции, ожидалась презентация результатов параллельного подсчета голосов в понедельник утром.