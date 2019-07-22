На округе №51 побеждает самовыдвиженец Ковалев, у Надежды Савченко 1,24% голосов – обработаны 50% протоколов

Лидер общественной организации "Никто кроме нас", самовыдвиженец Александр Ковалев побеждает в округе №51 (часть г.Горловка, включая пгт Зайцево, и часть Бахмутского района Донецкой области) на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Как сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии, по результатам обработки 50% протоколов он набрал 64,31% голосов избирателей, тогда как его ближайший конкурент, самовыдвиженец Владимир Весёлкин – 14,93%.

Остальные кандидаты набрали менее 7% голосов. В их числе – действующий народный депутат Надежда Савченко, набравшая 1,24% (3 голоса на 50% протоколов).

14 из 26 кандидатов на округе не получили ни одного голоса избирателей.

Всего в округе №51 два избирательных участка.

Как сообщалось, до 10:00 понедельника данные обработки протоколов по округам №№51 и 52 в Донецкой области на сайте ЦИК отсутствовали. В настоящее время на сайте ЦИК так и не появились данные по округу №52.