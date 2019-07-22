Выборы2019

Выборы

10:27 22.07.2019

Кандидаты от "Слуги народа" лидируют в большинстве мажоритарных округов в Запорожской области – ЦИК

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В большинстве одномандатных округов в Запорожской области на внеочередных выборах народных депутатов лидируют кандидаты от партии "Слуга народа", согласно поступившим в Центризбирком данным обработки 25% и более протоколов голосования.

В округе №74 после подсчета 63,51% протоколов уверенно лидирует Геннадий Касай (партия "Слуга народа") – 44,20%. У выдвиженца от партии "Оппозиционный блок" Игоря Чумаченко – 12,84%. С небольшим отрывом за ним следует представитель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Павел Матвиенко (10,23%).

В округе №75 по итогам подсчета 31,25% протоколов лидерство держит Роман Соха (партия "Слуга народа") – 44,36%. У представителя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Сергея Кальцева – 12,50%, незначительный отрыв у выдвиженца от "Оппозиционного блока" Виктора Бусько (10,27%).

В округе №76 подсчет 36,66% протоколов показал следующие результаты: Евгений Шевченко (партия "Слуга народа") – 43,74%, Анатолий Пустоваров ("Оппозиционный блок") – 14,68%, Николай Ярмощук ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 8,43%, Валерий Прозапас ("Европейская солидарность") – 7,75%.

В округе №77 после подсчета 49,31% протоколов лидирует Сергей Штепа (партия "Слуга народа") с 42,77% голосов. Почетный президент ПАО "Мотор Сич", народный депутат (группа "Воля народа") Вячеслав Богуслаев (самовыдвиженец) набрал 33,86%.

В округе №78 по итогам подсчета 25% протоколов зафиксирован небольшой отрыв между кандидатами Александром Пономаревым ("Оппозиционная платформа – За жизнь") с 35,83% и Виталием Боговином (партия "Слуга народа") с 32,88%.

В округе №79 после обработки 36,34% протоколов лидирует Юлия Яцик (партия "Слуга народа") – 40,11%. Выдвиженец от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Владимир Бандуров получил 29,23%.

В округе №80 по итогам подсчета 62,50% протоколов лидерство у самовыдвиженца Сергея Минько, 1973 года рождения (33,23%). Самовыдвиженец Евгений Балицкий, действующий народный депутат из фракции "Оппозиционный блок", следует за ним с небольшим отрывом (29,16%).

В округе №81 подсчет 25,54% протоколов дал следующие результаты: Павел Мельник (партия "Слуга народа") – 36,83%, Олег Калиман (Аграрная партия Украины) – 27,13%, Сергей Валентиров ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 21,55%.

В округе №82 после подсчета 54,80% протоколов лидирует Марина Никтина (партия "Слуга народа") с 40,72%. За ней следуют Владимир Люцканов ("Оппозиционная платформа – За жизнь") - 19,78% и самовыдвиженец Вадим Кривохатько - 19,48%.

Теги: #запорожская #мажоритарка #выборы
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