Внеочередные выборы в парламент Украины состоялись – глава ЦИК

В ЦИК поступили 50,01% электронных протоколов: "Слуга народа" - 42,45%, ОПЗЖ – 12,88%, Евросолидарность – 8,64%, Батькивщина – 8,01%, "Голос" – 6,38%
"Евросолидарность" победила на зарубежном избирательном округе, набрав 29,55% голосов, у "Слуги народа" 28,13% - 100% протоколов
Незначительные нарушения на выборах в Раду не повлияли на ход голосования и подсчет голосов - "Опора"
В Киевской области на одном из округов побеждает представитель местной партии, еще на двух идет борьба
На округе №51 побеждает самовыдвиженец Ковалев, у Надежды Савченко 1,24% голосов – обработаны 50% протоколов
В ЦИК поступили 50,01% электронных протоколов: "Слуга народа" - 42,45%, ОПЗЖ – 12,88%, Евросолидарность – 8,64%, Батькивщина – 8,01%, "Голос" – 6,38%
Голосование на выборах в Раду в целом соответствовало требованиям украинского законодательства и международных стандартов - КИУ
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