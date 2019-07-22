"Евросолидарность" победила на зарубежном избирательном округе, набрав 29,55% голосов, у "Слуги народа" 28,13% - 100% протоколов

Партия "Европейская солидарность" победила в зарубежном избирательном округе на внеочередных парламентских выборах в Украине, набрав 29,55% голосов избирателей, у партии "Слуга народа" – 28,13% голосов.

Таковы результаты выборов в этом округе, полученные по результатам обработки 100% протоколов. Они опубликованы на официальном сайте Центральной избирательной комиссии.

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