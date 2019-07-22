Кандидаты от "Слуги народа" сохраняют лидерство в большинстве округов Харьковщины - ЦИК

В Центризбиркоме Украины обработали 24% и более протоколов голосования на внеочередных выборах народных депутатов в мажоритарных округах Харьковской области, лидируют кандидаты от партии "Слуга народа".

Так, в округе №168 после обработки 46,59% протоколов уверенно лидирует кандидат от партии "Слуга народа" Мария Мезенцева, за которую отдали свои голоса 42,88% избирателей. На втором месте идет кандидат-самовыдвиженец, действующий нардеп по этому округу Валерий Писаренко, набравший почти вдвое меньше голосов (22,06%).

В округе №169 после обработки 61,22% протоколов также с большим отрывом лидирует кандидат от "Слуги народа" Александр Куницкий (48,24% голосов). У ближайших его конкурентов-самовыдвиженцев, нардепов нынешнего парламента Александра Грановского и Александра Кирша 15,60% и 14,98% голосов соответственно.

В округе №170 после обработки 76,82% протоколов с существенным отрывом лидирует тоже кандидат от "Слуги народа" Андрей Одарченко (44,77% голосов). За его ближайшего конкурента кандидата от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь", неоднократно избиравшегося от этого округа в Верховную Раду, Дмитрия Святаша отдали свои голоса 29,78% избирателей.

В округе № 171 после обработки 67,85% протоколов продолжает лидировать кандидат от "Слуги народа" Виктория Кинзбурская (37,81% голосов). Ее ближайший конкурент, кандидат от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Андрей Лесик имеет поддержку 26,95% избирателей, тогда как на третьем месте с поддержкой 12,77% избирателей кандидат от "Оппозиционного блока" Владимир Золотарев.

В округе №172 после обработки 44,30% накаляется борьба за первенство между кандидатом от "Слуги народа" Юрий Здебский (43,66%) и кандидатом-самовыдвиженцем, народным депутатом Владимиром Мисиком (43,09% голосов).

В округе №173 после обработки 69,62% протоколов убедительно побеждает кандидат от "Слуги народа" Александр Бакумов (46,17% голосов). У его ближайшего конкурента – кандидата-самовыдвиженца, ранее избиравшегося в Раду по этому округу, Анатолия Денисенко – 22,33% голосов. За кандидата от ОПЗЖ Павла Онищенко отдали свои голоса 18,69% избирателей.

В 174 округе после обработки 29,78% протоколов лидирует баллотирующийся как самовыдвиженец Александр Фельдман (37,38), неоднократно выбиравшийся народным депутатом от этого округа. На втором месте с незначительным отрывом идет кандидат от "Слуги народа" Виктор Алексейчук (35,99%).

В округе № 175 по итогам обработки 57,27% протоколов лидирует кандидат от "Слуги народа" Евгений Пивоваров (43,93% голосов). У ближайшего конкурента, кандидата от "Оппоблока", нардепа Владимира Кацубы 21,92% голосов, за которым также с существенным отрывом идет кандидат от ОПЗЖ Андрей Лазуренко ( 11,95 8% голосов).

В 176 округе после обработки 60,75% протоколов с 46,41% голосов лидирует кандидат от Оппозиционного блока" Дмитрий Шенцев. Его ближайший конкурент, кандидат от "Слуги народа" Александр Счисленок набирает 28,75% голосов, а кандидат от "Оппозиционной платформы за жизнь" Дмитрий Новицкий удерживает третье место с поддержкой 16,67% голосов.

В округе №177 после обработки 63,80% протоколов продолжает уверенно лидировать с 40,22% голосов кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Любота. За ним идут кандидат от "Оппоблока", действующий нардеп Виктор Остапчук (25,22% голосов), которому удалось выйти на второе место, незначительно опередив кандидата от "ОПЗЖ" Сергей Радько (с 23,74% голосов).

В округе №178 после обработки 58,38% протоколов лидирует кандидат от "Слуги народа" Александр Литвин, за которого проголосовали 31,82% избирателей. Второе место с поддержкой 27,24% голосами у самовыдвиженца Анатолия Русецкого. У кандидата от Оппоблока, действующего нардепа от этой же фракции Дмитрия Добкина – 15,38% голосов, выдвиженец ОПЗЖ Валерия Белокудри 14,44% голосов.

В округе №179 после обработки 24,33% протоколов со значительным отрывом лидирует кандидат от "Слуги народа" Алексей Кучер (44,86% голосов избирателей). У его ближайшего конкурента – кандидата от "Оппоблока" Сергея Чернова – 27,32% голосов.

В округе № 180 после обработки 27,77% протоколов побеждает с 44,19% голосов кандидат от "Слуги народа" Алексей Краснов. Второе место с 31,76% голосов удерживает кандидат-самовыдвиженец, ранее избиравшийся в парламент от этого округа, Александр Биловол.

В округе № 181 после обработки 75,00% протоколов лидерство сохраняется у кандидата от "Слуги народа" Дмитрию Мыкише ( 37,26% голосов), кандидат-самовыдвиженец Валерия Мураева остается на втором месте и имеет поддержку 24,33% голосов избирателей.