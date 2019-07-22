Княжицкий и братья Дубневичи лидируют на мажоритарных округах во Львовской области, футболист Федецкий проигрывает

Во Львовской области на внеочередных выборах в Верховную Раду в мажоритарных округах лидируют самовыдвиженцы Ярослав и Богдан Дубневичи, а также представитель партии "Европейская солидарность" Николай Княжицкий, по результатам обработки 19% и более (в некоторых – свыше 70%) электронных протоколов.

Согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в округе №116 после подсчета 53,08% голосов лидирует действующий нардеп из фракции "Народный фронт", выдвиженец от партии "Евросолидарность" Николай Княжицкий (23,29%), который опережает представителя партии "Голос" Марту Романяк (20,02%).

В округе №117 после подсчета 76,28% голосов лидирует представитель партии "Голос" Ярослав Рущишин (25,36%). За ним следуют действующий нардеп от "Блока Петра Порошенко", самовыдвиженка Оксана Юринец (23,26%) и представитель партии "Слуга народа" Роман Фединяк (19,57%). Нардеп предыдущих созывов Тарас Стецькив (выдвиженец партии "Гражданская позиция") набрал 7,47% голосов.

В округе №118 после подсчета 64,74% голосов на первую позицию вышел действующий депутат из БПП, самовыдвиженец Богдан Дубневич (34,15%), за ним следует представитель партии "Голос" Галина Васильченко (29,10%). Капитан львовских "Карпат", экс-футболист "Днепра" и сборной Украины Артем Федецкий (партия "Слуга народа") получил 12,25%.

В округе №120 после подсчета 59,25% голосов лидирует народный депутат из фракции БПП, самовыдвиженец Ярослав Дубневич (45,69%). Владимир Гирняк (партия "Гражданская позиция") заручился 18,39% голосов. За ним следует представитель "Голоса" Тарас Элейко (16,36%).

В округе №122 после подсчета 31,21% голосов лидирует выдвиженец партии "Самопомич" Павел Бакунец (23,84%), за ним - представитель "Голоса" Виталий Андрейко (11,44%). Действующий нардеп Евгений Рыбчинский, выдвинутый партией "Батькивщина", набрал 4,49% голосов.

В округе №124 после подсчета 60% голосов лидирует кандидат от "Слуги народа" Юрий Камельчук (15,59%), за ним идет самовыдвиженец Сергей Касян (12,55%), с небольшим отрывом - кандидат от ВО "Свобода" Оксана Береза (12,10%). Заместитель главы комитета Рады по здравоохранению, экс-министр здравоохранения Олег Мусий (партия "Гражданская позиция") набирает 11,02%. Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак (самовыдвиженец) набирает 9,37%.