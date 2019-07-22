В Луцке 12 человек госпитализированы с отравлением после посещения пиццерии - ГСЧС

В Луцке (Волынская обл.) 12 человек госпитализированы с диагнозом "острый гастроэнтероколит" после посещения пиццерии "Феличита".

Как сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 7:00 понедельника, 22 июля, в областной инфекционной больнице с диагнозом острый гастроэнтероколит остаются госпитализированными 12 человек, которые в течение 11-15 июля посещали пиццерию "Феличита" в Луцьке.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.