ЦИК обработал треть протоколов: "Слуга народа" - 42,15% голосов, "ОПЗЖ" - 12,7%, "Евросолидарность" - 8,72%, "Батькивщина" – 8,17%, "Голос" - 6,41%

В Верховную Раду, согласно результатам обработки 33,79% электронных протоколов, проходят партии "Слуга народа" (42,15% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) – 12,7%, "Евросолидарность" – 8,72%, ВО "Батькивщина" – 8,17%, "Голос" – 6,41%.

Согласно данным на сайте ЦИК, пока не преодолевают 5%-й барьер в парламент партия Радикальная партия – 3,96%, "Сила и честь", которая набирает 3,73% голосов в целом по Украине, "Оппозиционный блок" – 3,22%, и ВО "Свобода" – 2,34%.

Партия Шария – 2,23% голосов, партия "Украинская стратегия Гройсмана" набирает 2,19%, "Гражданская позиция" – 1,08%.

Менее 1% набрали: партия "Объединение "Самопомич" – 0,71%, Партия зеленых – 0,67%, Рух новых сил Саакашвили – 0,47%, Аграрная партия – 0,46%, Сила людей – 0,19%, Сила права – 0,14%, Социальная справедливость – 0,12%, "Патриот" - 0,11%, "Незалежнисть" – 0,05%, "Объединение "Факел" – 0,05%.