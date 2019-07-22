В Раду проходят "Слуга народа" – 43,5% голосов, "ОПЗЖ" - 12,5%, "Евросолидарность" - 8,7%, "Батькивщина" – 8,1%, "Голос" - 6,6% - обновленный экзит-пол телеканала "112"
ЦИК обработал треть протоколов: "Слуга народа" - 42,15% голосов, "ОПЗЖ" - 12,7%, "Евросолидарность" - 8,72%, "Батькивщина" – 8,17%, "Голос" - 6,41%
"Слуга народа", "Евросолидарность" и "Голос" лидируют на выборах в Раду за границей - 95,09% протоколов
ЦИК обработал треть протоколов: "Слуга народа" - 42,15% голосов, "ОПЗЖ" - 12,7%, "Евросолидарность" - 8,72%, "Батькивщина" – 8,17%, "Голос" - 6,41%
Нардеп от "Батькивщины" Луценко признал свое поражение на выборах в Раду по мажоритарному округу в Ровенской области
СММ ОБСЕ зафиксировала 75 нарушений режима прекращения огня на Донбассе в первые сутки действия прекращения огня
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