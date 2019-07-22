Выборы2019

Выборы

07:21 22.07.2019

ЦИК ОБРАБОТАЛ ТРЕТЬ ПРОТОКОЛОВ: "СЛУГА НАРОДА" - 42,15% ГОЛОСОВ, "ОПЗЖ" - 12,7%, "ЕВРОСОЛИДАРНОСТЬ" - 8,72%, "БАТЬКИВЩИНА" – 8,17%, "ГОЛОС" - 6,41%

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Теги: #молния
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