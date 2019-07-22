МИД Канады поздравило украинцев с проведением выборов в Раду

Министерство иностранных дел Канады поздравило украинцев с проведением внеочередных парламентских выборов, заверив, что Оттава и впредь будет поддерживать народ Украины.

"Поздравляем народ Украины с проведением парламентских выборов сегодня. Канада гордится тем, что поддерживает свободные и честные выборы в Украине, и мы будем и впредь поддерживать народ Украины, поскольку он строит безопасное, процветающее и демократическое будущее", - говорится в сообщении, обнародованном в ночь на понедельник (по времени Киева) в аккаунте МИД Канады в Твиттер.