Выборы2019

Выборы

07:17 22.07.2019

МИД Канады поздравило украинцев с проведением выборов в Раду

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Министерство иностранных дел Канады поздравило украинцев с проведением внеочередных парламентских выборов, заверив, что Оттава и впредь будет поддерживать народ Украины.

"Поздравляем народ Украины с проведением парламентских выборов сегодня. Канада гордится тем, что поддерживает свободные и честные выборы в Украине, и мы будем и впредь поддерживать народ Украины, поскольку он строит безопасное, процветающее и демократическое будущее", - говорится в сообщении, обнародованном в ночь на понедельник (по времени Киева) в аккаунте МИД Канады в Твиттер.

Теги: #канада #поздравление #выборы #мид
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