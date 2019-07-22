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07:08 22.07.2019

За сутки воскресенья боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

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После начала действия режима прекращения огня на Донбассе – на протяжении суток 21 июля боевики осуществили 21 обстрел украинских позиций, сообщают в пресс-центре операции Объединенных сил.

"21 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по нашим защитникам из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов… По данным разведки 21 июля один оккупант погиб и двое ранены", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Так, позиции ВСУ были обстреляны в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": в районе населенного пункта Хутор Вольный - из вооружения БМП и крупнокалиберного пулемета.

С начала суток понедельника, 22 июля, обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано.

Вместе с тем, в сводке пресс-центра подтвердили ранее обнародованную информацию о том, что в воскресенье в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой боевиков, двое украинских военнослужащих погибли и двое получили ранения.

Как сообщалось, договоренность о прекращении огня в Донецкой и Луганской областях с 00.01 21 июля была достигнута 17 июля на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске.

Теги: #сводка #донбасс
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