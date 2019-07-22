Нардеп от "Батькивщины" Луценко признал свое поражение на выборах в Раду по мажоритарному округу в Ровенской области

Народный депутат из фракции ВО "Батькивщина" Игорь Луценко, который баллотировался на внеочередных выборах в Верховную Раду по мажоритарному округу №154 (Ровенская обл.) признал свое поражение.

"Хочу поблагодарить всех тех, кто меня поддержал, кто побудил меня пойти в ад мажоритарного округа, и кто поддерживал меня на протяжении этого скоротечного боя. Бренд победил мое имя", - написал он на своей странице в сецсети Фейсбук.

По его словам, то, "что произошло с выборами сейчас – не имеет прецедентов". "Вдумайтесь: Майдан, Небесная Сотня, война не изменила состав настолько, насколько изменила его нынешняя избирательная кампания. Никогда одна политическая группа не имела столько народной поддержки. Были те, кто методично или ситуативно захватывали власть, но никогда это не происходило при тотальном согласии практически всех регионов", - отметил Луценко.

"Это не может не опьянить. Этот большой консенсус не может не породить большой конфликт. Мы накануне чего угодно, но не покоя", - добавил депутат.

Он отметил, что дальше намерен заниматься защитой Киева от "старых и новых мародеров", а также курировать расследование дела убийц Небесной сотни.

Согласно результатам ЦИК, на округе №154 в Ровенской области после обработки 40,22% выдвинутых от партии "Батькивщина" Игорь Луценко набирает 13% голосов и занимает третье место, уступая кандидатам от партии "Слуга народа" Александру Аликсийчуку (34,54% голосов) и народному депутату из фракции"Блок Петра Порошенко", самовыдвиженцу Александру Дехтярчуку (17,26%).