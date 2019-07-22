"Слуга народа" набирает 42,03%, ОПЗЖ - 12,64% голосов после подсчета четверти электронных протоколов - ЦИК

В Верховную Раду, согласно результатам обработки 25,82% протоколов, проходят партии "Слуга народа" (42,03% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) – 12,64%, "Евросолидарность" – 8,64%, ВО "Батькивщина" – 8,33%, "Голос" – 6,38%.

Согласно данным на сайте ЦИК, пока не преодолевают 5%-й барьер в парламент партия Радикальная партия – 4,08%, "Сила и честь", которая набирает 3,68% голосов в целом по Украине, "Оппозиционный блок" – 3,28%, и ВО "Свобода" – 2,35%.

Партия Шария – 2,2% голосов, партия "Украинская стратегия Гройсмана" набирает 2,18%, "Гражданская позиция" – 1,08%.

Менее 1% набрали: партия "Объединение "Самопомич" – 0,72%, Партия зеленых – 0,68%, Аграрная партия – 0,48%, Рух новых сил Саакашвили – 0,46%, Сила людей – 0,2%, Сила права – 0,13%, Социальная справедливость – 0,13%, "Патриот" - 0,11%, "Незалежнисть" – 0,06%, "Объединение "Факел" – 0,05%.